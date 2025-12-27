رئيس الوزراء يؤكد استمرار العلاقة بين العراق والأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استمرار العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، والبرامج الثنائية التي يجري التعاون في شأنها، مبيناً أن إنهاء عمل بعثة اليونامي يعني أن مؤسسات الدولة العراقية قد تمكنت من تقديم أفضل مستويات الأداء في مجال تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، وإنهاء عمل بعثة المنظمة الدولية لمساعدة العراق/ اليونامي".

كما عبَّر رئيس مجلس الوزراء، عن "شكره للممثل الخاص للأمين العام للأمم ولجميع الذين عملوا في البعثة، على ما قدموه من مساعدة للعراق في مختلف المجالات طوال مدة عملها، منذ سقوط النظام الدكتاتوري وحتى اليوم"، مشددا على "استمرار العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، والبرامج الثنائية التي يجري التعاون في شأنها، وأن إنهاء عمل بعثة اليونامي يعني أن مؤسسات الدولة العراقية قد تمكنت من تقديم أفضل مستويات الأداء في مجال تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، في خطوة تعزز السيادة الوطني".

بالمقابل، أشاد الحسان "بما تحقق في العراق خلال السنوات الماضية من عمر عمل الحكومة، والخطوات المهمة التي اسهمت في الوصول الى هذا اليوم"، مشيراً إلى الحرص على "استمرار العمل مع العراق في مختلف البرامج".