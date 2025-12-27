قيادة شرطة بغداد الرصافة تنفذ حملة كبرى في العاصمة

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة كبرى في بغداد لضبط الألعاب النارية، حيث ذكرت القيادة في بيان، انه "بناءً على أمر قائد شرطة بغداد الرصافة، نفذت دوريات نجدة الزعفرانية حملة أمنية في منطقة الزعفرانية، استهدفت أصحاب المحال والبسطيات لقيامهم ببيع الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون".

كذلك أضافت ان "الحملة أسفرت عن القبض على عدد من المخالفين، ومصادرة كميات من الألعاب النارية"، مشيرة الى انه "تم أخذ تعهدات خطية بعدم بيعها أو تداولها مستقبلاً، لسلامة المواطنين وحمايةً الممتلكات العامة والخاصة".