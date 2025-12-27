الاستخبارات العسكرية تقبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق مختلفة من البلاد، حيث ذكرت المديرية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية تستمر بواسطة مفارزها المنتشرة في قواطع العمليات باستئصال جميع المطلوبين والعابثين بأمن البلاد".

كذلك أضافت أنه "من خلال معلوماتها الاستخبارية الدقيقة وأثر كمائن نوعية محكمة متفرقة في اقسام الاستخبارات والأمن في الفرق (17 - 16 ) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تلك القواطع تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة"، مشيرة الى أن "الملقى القبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الأرهاب، وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، وتابع البيان أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تعاهد أبناء شعبها بالاستمرار في تعقب الأرهابيين وتفكيك شبكاتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن".