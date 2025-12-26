الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم على أعتاب الخطوات الحاسمة.. حصاد حضارة الظلم والجور
وكالة انباء براثا
105
2025-12-26
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : الاحتفال برأس السنة.. ما الذي نحتفل به فعلياً؟
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم على أعتاب الخطوات الحاسمة.. حصاد حضارة الظلم والجور
الاطار التنسيقي يدين استهداف المصلين بمسجد الإمام علي (ع) في حمص السورية
مشعان الجبوري يفضح السياسيين السنة : أحد السياسيين "يريد مرشحا يتعهد بدفع 200 مليار دينار يزعم أنه انفقها على الانتخابات.
العراق يدين الاعتداء الإرهابي في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة حمص السورية
وزارة الكهرباء: ربط أنابيب منصة الغاز العائمة بجميع محطات الإنتاج ودخولها الخدمة قبل حزيران
وزارة الصحة تتابع عمل المفارز الطبية خلال زيارة الإمام علي الهادي (عليه السلام)
مديرية الدفاع المدني تصدر توصيات بشأن استخدام الألعاب النارية
هيئة الحشد الشعبي: تنظيم تشييع رمزي لشهداء الحشد في بغداد
حالة الطقس: أمطار متفاوتة وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
نواف الزيدان يعترف بعد 22 عاما: أنا من دللتُ الأمريكيين على عدي وقصي
2251
حالة الطقس: أمطار وثلوج في بعض المناطق وتصاعد للضباب بدءاً من الغد
850
حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة
810
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي"
424
مصدر: الإعدام بحق متهمين من "جماعة المدخلية" في حادثة جامع الدورة والإفراج عن أحدهم
396
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك