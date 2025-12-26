الاطار التنسيقي يدين استهداف المصلين بمسجد الإمام علي (ع) في حمص السورية

اعرب الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن ادانته لاستهداف المصلين بمسجد الإمام علي (ع) في حمص السورية.

وذكر بيان للاطار انه "يدين الإطار التنسيقي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدينة حمص السورية وراح إثره العديد من الضحايا".

وعبر الإطار التنسيقي، بحسب البيان، عن "رفضه القاطع لجميع أشكال التطرف والإرهاب على مختلف دوافعه التي هدفها بث الفتنة في المجتمع".

وقدم تعازيه ومواساته إلى "ذوي الضحايا بأن يلهمهم الصبر على المصيبة وأن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة".