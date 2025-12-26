العراق يدين الاعتداء الإرهابي في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة حمص السورية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن ادانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص السورية.

وذكر بيان للوزارة، "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في جامع الإمام علي بن أبي طالب، في حي وادي الذهب بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".

وأكدت الوزارة، "رفضها القاطع وإدانتها لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، أياً كانت دوافعه ومصادره، والتي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتنة في المجتمعات، كما تشدد على دعم جمهورية العراق للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه".

وقدمت وزارة الخارجية "خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".