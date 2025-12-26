وزارة الكهرباء: ربط أنابيب منصة الغاز العائمة بجميع محطات الإنتاج ودخولها الخدمة قبل حزيران

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن منصة استيراد الغاز العائمة ستدخل الخدمة قبل حزيران بطاقة 500 مليون قدم مكعب، فيما أشارت الى أن ربط أنابيب منصة الغاز العائمة بجميع محطات الإنتاج، حيث ذكرالمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "العقد مع شركة (إكسيليريت) الأميركية تم إنجازه بعد عقد أكثر من اجتماع، جرى خلالها الاتفاق على الآليات التنفيذية"، مبيناً أن "الاجتماع الأخير عقد بمشاركة هيئة الموانئ العراقية، بحضور مديرها العام، وتمت خلاله مناقشة اختيار الرصيف المناسب لإنشاء المنصة العائمة".

وأضاف أن "الآليات الفنية لإنشاء المنصة تم تحديدها، مع المباشرة بإنجازها من قبل شركة إكسيليريت"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت سقفاً زمنياً لإنجاز المشروع قبل الأول من حزيران، على أن تجهّز المنصة نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز".

كذلك بيّن موسى أن "أنابيب المنصة جرى ربطها بجميع محطات الإنتاج، ما يعني أن الوزارة بانتظار وصول المنصة وإنشائها وربطها بأنابيب الغاز لتصبح جاهزة قبل الأول من حزيران"، مؤكداً أن "المنصة ستكون منجزة بالكامل بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً".

وفيما يخص استيراد الغاز من دول الجوار، أشار موسى إلى أن "الحكومة ناقشت تنويع مصادر الغاز وإمكانية الاستيراد من دول أخرى"، مبيناً أن "هذا الأمر يتطلب إنشاء منصات غاز، سواء ثابتة أو متنقلة، وقد وجّهت الحكومة بالعمل على هذا الملف، فيما ما زالت عملية اختيار الأرصفة المناسبة جارية".

كما اوضح أن "وزارة النفط تعمل بالتوازي على مشاريع استثمار الغاز، حيث جرى توقيع جولة التراخيص الخامسة الخاصة بحقول الغاز"، مشيراً إلى أن "هناك حقولاً غازية كبيرة أحيلت إلى شركات عالمية، والعمل جارٍ على تطويرها".

فيما أكد موسى أن "الحكومة وضعت سقفاً زمنياً لاستثمار الغاز الوطني بنهاية عام 2027 وبداية 2028"، لافتاً إلى أنه "مع استغلال كامل الغاز الوطني ستنتفي الحاجة إلى استيراد الغاز من الخارج".