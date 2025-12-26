الأخبار

وزارة الكهرباء: ربط أنابيب منصة الغاز العائمة بجميع محطات الإنتاج ودخولها الخدمة قبل حزيران


 

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن منصة استيراد الغاز العائمة ستدخل الخدمة قبل حزيران بطاقة 500 مليون قدم مكعب، فيما أشارت الى أن ربط أنابيب منصة الغاز العائمة بجميع محطات الإنتاج، حيث ذكرالمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "العقد مع شركة (إكسيليريت) الأميركية تم إنجازه بعد عقد أكثر من اجتماع، جرى خلالها الاتفاق على الآليات التنفيذية"، مبيناً أن "الاجتماع الأخير عقد بمشاركة هيئة الموانئ العراقية، بحضور مديرها العام، وتمت خلاله مناقشة اختيار الرصيف المناسب لإنشاء المنصة العائمة".

وأضاف أن "الآليات الفنية لإنشاء المنصة تم تحديدها، مع المباشرة بإنجازها من قبل شركة إكسيليريت"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت سقفاً زمنياً لإنجاز المشروع قبل الأول من حزيران، على أن تجهّز المنصة نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز".

كذلك بيّن موسى أن "أنابيب المنصة جرى ربطها بجميع محطات الإنتاج، ما يعني أن الوزارة بانتظار وصول المنصة وإنشائها وربطها بأنابيب الغاز لتصبح جاهزة قبل الأول من حزيران"، مؤكداً أن "المنصة ستكون منجزة بالكامل بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً".

وفيما يخص استيراد الغاز من دول الجوار، أشار موسى إلى أن "الحكومة ناقشت تنويع مصادر الغاز وإمكانية الاستيراد من دول أخرى"، مبيناً أن "هذا الأمر يتطلب إنشاء منصات غاز، سواء ثابتة أو متنقلة، وقد وجّهت الحكومة بالعمل على هذا الملف، فيما ما زالت عملية اختيار الأرصفة المناسبة جارية".

كما اوضح أن "وزارة النفط تعمل بالتوازي على مشاريع استثمار الغاز، حيث جرى توقيع جولة التراخيص الخامسة الخاصة بحقول الغاز"، مشيراً إلى أن "هناك حقولاً غازية كبيرة أحيلت إلى شركات عالمية، والعمل جارٍ على تطويرها".

فيما أكد موسى أن "الحكومة وضعت سقفاً زمنياً لاستثمار الغاز الوطني بنهاية عام 2027 وبداية 2028"، لافتاً إلى أنه "مع استغلال كامل الغاز الوطني ستنتفي الحاجة إلى استيراد الغاز من الخارج".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
