الأخبار

وزارة الصحة تتابع عمل المفارز الطبية خلال زيارة الإمام علي الهادي (عليه السلام)


 

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استنفار الملاكات وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ في سامراء، فيما أشارت إلى متابعة خطط الطوارئ وتوفير الأدوية والمستلزمات لزائري الروضة العسكرية، حيث ذكرت وزارة الصحة في بيان ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تفقد فريق وزاري من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة الخدمات الصحية المقدمة للزائرين في مستشفى سامراء العام، بالإضافة إلى المفارز الطبية المنتشرة في المدينة ومحيطها خلال زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين خلال المناسبة المليونية".

وأضافت أن "الزيارة شملت متابعة خطط الطوارئ والإسناد الطبي، وآليات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم عمل الملاكات الطبية والتمريضية والإدارية على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة".

كذلك أكد الفريق الوزاري خلال لقائه مدير مستشفى سامراء العام، بحسب البيان، أن "الزيارة جاءت ضمن الجهود المستمرة لإنجاح الخطة الصحية للزيارة"، مشيرًا إلى "عقد اجتماع موسّع لمتابعة تفاصيل الخطة والتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سلامة الزائرين وتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة تتابع عمل المفارز الطبية خلال زيارة الإمام علي الهادي (عليه السلام)
مديرية الدفاع المدني تصدر توصيات بشأن استخدام الألعاب النارية
هيئة الحشد الشعبي: تنظيم تشييع رمزي لشهداء الحشد في بغداد
حالة الطقس: أمطار متفاوتة وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة
وزارة العمل تحدد الفئة المشمولة بالقروض وموعد انطلاقها
القاضي زيدان ووفد الحزب الديمقراطي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية
الداخلية تعلن تفكيك أكثر من 1250 شبكة مخدرات بينها 176 دولية
مصدر مطلع : تقليص قدرات القوات الأمريكية في عين الأسد
الأنواء الجوية: أمطار تبدأ يوم غد الجمعة وموجات باردة تؤثر على البلاد
الإطار التنسيقي يُرجئ تسمية مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك