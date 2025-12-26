وزارة الصحة تتابع عمل المفارز الطبية خلال زيارة الإمام علي الهادي (عليه السلام)

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استنفار الملاكات وضمان الاستجابة السريعة للطوارئ في سامراء، فيما أشارت إلى متابعة خطط الطوارئ وتوفير الأدوية والمستلزمات لزائري الروضة العسكرية، حيث ذكرت وزارة الصحة في بيان ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تفقد فريق وزاري من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة الخدمات الصحية المقدمة للزائرين في مستشفى سامراء العام، بالإضافة إلى المفارز الطبية المنتشرة في المدينة ومحيطها خلال زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين خلال المناسبة المليونية".

وأضافت أن "الزيارة شملت متابعة خطط الطوارئ والإسناد الطبي، وآليات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم عمل الملاكات الطبية والتمريضية والإدارية على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة".

كذلك أكد الفريق الوزاري خلال لقائه مدير مستشفى سامراء العام، بحسب البيان، أن "الزيارة جاءت ضمن الجهود المستمرة لإنجاح الخطة الصحية للزيارة"، مشيرًا إلى "عقد اجتماع موسّع لمتابعة تفاصيل الخطة والتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سلامة الزائرين وتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى".