هيئة الحشد الشعبي: تنظيم تشييع رمزي لشهداء الحشد في بغداد

احتضنت العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، مسيرة التشييع الرمزي لاستذكار شهداء من الحشد الشعبي والذين ارتقوا في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، جرّاء قصف أمريكي العام 2019، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "المسيرة شهدت مشاركة جميع تشكيلات هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية والرموز الدينية، إلى جانب جمع غفير من النخب المجتمعية"، لافتاً الى أن "المسيرة تضمنت حمل النعوش الرمزية على متن المركبات، حيث تم الانطلاق من موقع نصب الشهيد، وصولًا إلى ساحة التحرير".

وفي هذا الصدد، قال مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي للوكالة إنه: "وضمن برامج أيام الشهادة والسيادة خرجت مسيرة لاستذكار الذكرى السنوية السادسة لشهادة ثلة من شهداء الحشد الشعبي".

وأضاف: "وقفنا اليوم لنستذكر جميع الشهداء ورد الجميل لهؤلاء الأبطال الذي قدموا أرواحهم في سبيل حماية حدود العراق من الاعتداء".

بالمقابل، قال المتحدث باسم مديرية إعلام الحشد الشعبي كريم الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم نستذكر الذكرى السادسة لاستشهاد كوكبة من أبطال الحشد الشعبي، ونستذكر الجريمة النكراء على سيادة العراق والشعب بقتل هؤلاء الأبطال"، وتابع: "اليوم نسجل موقفاً ثابتاً لاستذكار الشهداء وفاء لتضحياتهم التي قدموها في سبيل العراق".

كذلك ذكر عضو التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي السيد محمد أبو غنيمة، "الشهداء قدموا دماءهم على غرار من سبقهم من الشهداء للدفاع على الإسلام من أجل حفظ الدين من الأعداء الذين يحاولون محو الدين من الأساس"، لافتاً الى أن "تخليد الشهداء هو جزء من الإيفاء لحق هؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات من أجل هذا الوطن".