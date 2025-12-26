حالة الطقس: أمطار متفاوتة وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفاوتة وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويشمل هذا الهطول أقساماً متعددة من المنطقة الوسطى ليلاً، وفرصة لتساقط الثلوج أحياناً على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية".

كذلك أوضح، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 6، ودهوك 8، وأربيل 9، ونينوى 10، وكركوك 11، وصلاح الدين 11، والأنبار 16، وبغداد وديالى 17، والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والمثنى 18، والديوانية وذي قار وواسط 19، وميسان 20، والبصرة 21".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً، ويكون أحياناً غائماً مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مع غزارة متوقعة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وفرص واردة لتساقط الثلوج، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

كما لفت إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً مع هطول زخات أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد وتكون غزيرة في بعض اقسام المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

فيما ذكر، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة وخاصة في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".