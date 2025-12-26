الأخبار

حالة الطقس: أمطار متفاوتة وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفاوتة وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويشمل هذا الهطول أقساماً متعددة من المنطقة الوسطى ليلاً، وفرصة لتساقط الثلوج أحياناً على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية".

كذلك أوضح، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 6، ودهوك 8، وأربيل 9، ونينوى 10، وكركوك 11، وصلاح الدين 11، والأنبار 16، وبغداد وديالى 17، والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والمثنى 18، والديوانية وذي قار وواسط 19، وميسان 20، والبصرة 21".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً، ويكون أحياناً غائماً مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، مع غزارة متوقعة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وفرص واردة لتساقط الثلوج، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

كما لفت إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً مع هطول زخات أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد وتكون غزيرة في بعض اقسام المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

فيما ذكر، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متفرقة وخاصة في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مديرية الدفاع المدني تصدر توصيات بشأن استخدام الألعاب النارية
هيئة الحشد الشعبي: تنظيم تشييع رمزي لشهداء الحشد في بغداد
حالة الطقس: أمطار متفاوتة وتصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة
وزارة العمل تحدد الفئة المشمولة بالقروض وموعد انطلاقها
القاضي زيدان ووفد الحزب الديمقراطي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية
الداخلية تعلن تفكيك أكثر من 1250 شبكة مخدرات بينها 176 دولية
مصدر مطلع : تقليص قدرات القوات الأمريكية في عين الأسد
الأنواء الجوية: أمطار تبدأ يوم غد الجمعة وموجات باردة تؤثر على البلاد
الإطار التنسيقي يُرجئ تسمية مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك