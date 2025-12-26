وزارة العمل تحدد الفئة المشمولة بالقروض وموعد انطلاقها

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تصنيف القروض الممنوحة الى ثلاث فئات، فيما حددت الفئات المشمولة بالقروض، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام للوكالة الأنباء الرسمية، إن "القروض التي تمنحها الوزارة مخصصة للأشخاص المسجلين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني عبر منصة (مهن) كعاطلين عن العمل، والراغبين بالحصول على القروض"، مبيناً أن "القروض تنقسم إلى ثلاث فئات، وهي 20 مليون دينار، و30 مليون دينار، و50 مليون دينار".

كما أوضح، أن "من شروط القرض تشغيل عامل واحد وتسجيله في الضمان الاجتماعي بالنسبة لقرض 20 مليون دينار، وتشغيل عاملين لقرض 30 مليون دينار، وثلاثة عمال لقرض 50 مليون دينار"، منوهاً بأن "سداد القروض يتم بشكل سنوي، وهي قروض بدون فوائد".

كذلك لفت إلى، أنه "تم رصد مبلغ تريليون و200 مليار دينار إلى صندوق الإقراض ضمن الموازنة"، مستدركاً بالقول: إن "الإقراض متوقف حالياً بانتظار إقرار الموازنة الجديدة، وكذلك بانتظار استرجاع المبالغ المسددة سنوياً من المقترضين، والتي تعاد إلى الصندوق لرفع رصيده وإطلاق دفعات جديدة من المستفيدين".

وأضاف، أن "من شروط القروض تشغيل العمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم كفيل موظف مدني لضمان استرجاع المبالغ، كونها أموالاً حكومية، كما يجب أن يكون عاطلاً عن العمل ومسجلاً في قاعدة بيانات التدريب المهني عبر منصة (مهن)".