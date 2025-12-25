القاضي زيدان ووفد الحزب الديمقراطي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية.

وذكر بيان للقضاء ، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحث معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون".

وثمن وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، رفقة عضو المكتب السياسي للحزب نوزاد هادي، ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان الدكتور أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى "جهود مجلس القضاء الأعلى في إرساء العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي في البلاد".