الأخبار

الداخلية تعلن تفكيك أكثر من 1250 شبكة مخدرات بينها 176 دولية


أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ( 25 كانون الأول 2025 )، تفكيك 176 شبكة دولية للمخدرات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية إن: "جهود الوزارة في مجال مكافحة المخدرات باتت واضحة للعيان من خلال توجيه ضربات موجعة للتجار"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود تضمنت تنفيذ عملية نوعية جديدة خارج الحدود العراقية تعد الثامنة من نوعها، والثالثة داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن "العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي إلى مديرية مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات السورية؛ مما أسفر عن إلقاء القبض على شبكة دولية مكونة من 4 تجار، وضبط 200 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاغون)"، مؤكداً أن "العراق لعب دوراً محورياً في هذه العملية عبر تقديم معلومات استخبارية عالية القيمة".

وتابع أن "العمل الأمني العراقي يركز حالياً على التجارة الدولية، حيث جرى التعاون مع المملكة العربية السعودية التي زودت العراق بمعلومات مهمة، فضلاً عن دول إقليمية أخرى"، لافتاً إلى أن "التنسيق امتد للكشف عن أكبر مصانع إنتاج (الكبتاغون) في لبنان، حيث تم تزويد مباحث أمن الدولة هناك بمعلومات كاملة أسهمت في السيطرة على المعمل".

وأوضح الموسوي أن "بغداد نجحت في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر عقد 3 مؤتمرات دولية، والمشاركة في أكثر من 136 ندوة خارجية، إضافة إلى إبرام بروتوكولات دولية، كان آخرها مؤتمر بغداد الثالث بحضور ممثلي 12 دولة"، مبيناً أن "هذه التحركات تأتي من إيمان العراق بأن الأمن لا يتجزأ، وأن المخدرات جريمة عابرة للحدود لا يمكن السيطرة عليها داخلياً فقط".

وحول التحول في الفلسفة الأمنية، أشار الموسوي إلى أن "الحكومة والوزارة أولتا اهتماماً غير مسبوق بهذا الملف، حيث ارتفعت نسبة الضبطيات بمعدل 366% مقارنة بالسنوات السابقة، مع تفكيك أكثر من 1250 شبكة مخدرات، من بينها 176 شبكة دولية"، مؤكداً أن "التكتيك الأمني الجديد يعتمد مبدأ (الهجوم أفضل وسيلة للدفاع) عبر ملاحقة البؤر الدولية والمحلية بعمليات استباقية".

ولفت إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن تقييم دولي رفيع، حيث منح مجلس وزراء الداخلية العرب العراق المركز الأول عربياً وعالمياً كأفضل دولة متعاونة عملياتياً ومعلوماتياً، إضافة إلى حصوله على المركز الثالث في مؤتمر دبي ومشاركته الفاعلة في مؤتمر فيينا"، مشدداً على أن "العراق انتقل فعلياً من مرحلة الدفاع إلى الهجوم في مواجهة هذه الجرائم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القاضي زيدان ووفد الحزب الديمقراطي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية
الداخلية تعلن تفكيك أكثر من 1250 شبكة مخدرات بينها 176 دولية
مصدر مطلع : تقليص قدرات القوات الأمريكية في عين الأسد
الأنواء الجوية: أمطار تبدأ يوم غد الجمعة وموجات باردة تؤثر على البلاد
الإطار التنسيقي يُرجئ تسمية مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
تقرير مصور عن تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة "بادوش" التي اقترفها داعش الارهابي إلى ذويهم
البطريركية الكلدانية توضح بشأن تصريح ساكو عن التطبيع
دائرة الطب العدلي تسلم رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش
السامرائي يبحث مع الشيخ همام حمودي مسار الحوارات السياسية وأولوية استكمال تشكيل السلطات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك