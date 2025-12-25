الأنواء الجوية: أمطار تبدأ يوم غد الجمعة وموجات باردة تؤثر على البلاد

أوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، أن حالة جوية ممطرة وموجات باردة ستؤثر على العراق خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "نماذج الطقس تشير إلى تأثر البلاد ابتداءً من مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي شبه قطبي، يجلب أمطاراً متفاوتة الشدة تشمل جميع المدن بكميات مختلفة، تتركز أعلى كمياتها في المنطقة الشمالية والأقل في جنوب غرب البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة، على أن تبلغ ذروة التأثير ليلة السبت/الأحد. ويعقب ذلك منخفض جوي أشد برودة منتصف الأسبوع، يُعد آخر منخفضات عام 2025، يستمر عدة أيام ويتسبب بأمطار في كافة المدن مع بؤر للغزارة وثلوج في المنطقة الشمالية".

وبيّنت أن "الحالة الأولى تبدأ مساء وليل الجمعة 26-12 بهطول أمطار على مناطق شمال غرب البلاد، تمتد تدريجياً نهار السبت 27-12 لتشمل أغلب مدن المنطقة الشمالية، مصحوبة بالبرق والرعد وبعض الغزارة، فيما تكون الأمطار على شكل زخات خفيفة إلى معتدلة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشارت إلى أن "ذروة التأثير ستكون ليلة السبت/الأحد، حيث تشتد الأمطار في مناطق شمال شرق البلاد مع بؤر لغزارة الهطول، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، ما يستوجب الحذر. وتستمر الحالة نهار الأحد".