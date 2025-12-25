الأخبار

الإطار التنسيقي يُرجئ تسمية مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية


كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، عن رؤيته لتوقيت اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً أنّ الحديث عن هذا الملف ما يزال مبكّراً، وأنّ الأولوية في المرحلة الحالية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية الأولى.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني إنّ "الحديث عن اختيار رئيس الوزراء الجديد ما يزال مبكراً، والمدة الدستورية المتاحة لا تزال طويلة ولا تستدعي الاستعجال في طرح الأسماء أو حسم هذا الاستحقاق في الوقت الراهن".

وبيّن الحياني أنّ "العملية السياسية تسير وفق السياقات الدستورية، وما زال أمام الكتل السياسية متسع من الوقت قبل الشروع بملف اختيار رئيس مجلس الوزراء، والأولوية في المرحلة الحالية تنصب على استكمال الاستحقاقات الدستورية الأولى".

وأضاف أنّ "اختيار مرشح رئاسة الوزراء سيسمى بعد الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبارهما محطتين أساسيتين تسبقان تكليف رئيس الحكومة دستورياً".

وأكّد الحياني أنّ "الإطار التنسيقي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والتوافق، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الاستعجال السياسي، وأي قرار بشأن المرشح المقبل سيكون مبنياً على التفاهمات الوطنية ومصلحة البلاد العليا".

ينصّ المسار الدستوري في العراق، منذ عام 2003، على تدرّج يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان، ليقوم الأخير بتكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة. وخلال الدورات المتعاقبة، تحوّل اختيار رئيس الوزراء إلى محور تفاهمات أساسية داخل القوى الشيعية الممثّلة للإطار التنسيقي، بالتوازي مع مفاوضات أوسع تشهدها الكتل السياسية الأخرى حول شكل التحالفات وتقاسم المواقع داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل حسم اسم رئيس الحكومة الجديدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطار التنسيقي يُرجئ تسمية مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
تقرير مصور عن تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة "بادوش" التي اقترفها داعش الارهابي إلى ذويهم
البطريركية الكلدانية توضح بشأن تصريح ساكو عن التطبيع
دائرة الطب العدلي تسلم رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش
السامرائي يبحث مع الشيخ همام حمودي مسار الحوارات السياسية وأولوية استكمال تشكيل السلطات
محافظ البصرة يلتقي قيادة قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة الجنوبية ويؤكد دعمه للجهود الامنية
وزارة المالية تنجز الربط الشبكي الإلكتروني بين دائرتي المحاسبة والموازنة
عمليات بغداد تحظر الألعاب النارية المفرطة في رأس السنة وتتوعد المخالفين
فريق الجهد الخدمي: أعمال متواصلة لإنجاز 20 مشروعاً رئيسياً في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك