أعلنت السفارة العراقية في الأردن، عن إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة.

وقالت السفارة في بيان، "نفّذت سفارة جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ 23 كانون الأول 2025، وبالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة، عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين وأفراد عائلاتهم الذين كانوا عالقين في قطاع غزة".

وأضاف البيان "كان سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية عمر البرزنجي، في استقبال المواطنين لدى وصولهم إلى الأراضي الأردنية، حيث اطمأن على سلامتهم، وأكد وقوف السفارة إلى جانب أبناء الجالية العراقية، وحرصها على تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف".

ولفت البيان الى أنه "جرى تأمين نقل المواطنين إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية، إذ رافقهم عدد من دبلوماسيي السفارة العراقية في رحلتهم من العاصمة عمّان إلى المنفذ الحدودي، استكمالاً للإجراءات المتّبعة وضمانًا لوصولهم الآمن".