البطريركية الكلدانية توضح بشأن تصريح ساكو عن التطبيع


أصدر إعلام البطريركية الكلدانية، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، توضيحًا بشأن ما يُثار في بعض المواقع والصفحات عن تصريحات غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو خلال موعظته في القداس الاحتفالي.

وقال إعلام البطريركية في بيان إنّ "تصريحات غبطة البطريرك ساكو جرى تداولها خارج سياقها الحقيقي، إذ أكّد غبطته أنّ الجميع يجب أن يطبِّع مع العراق وليس مع بلدٍ غيره، لأنّ إبراهيم عراقي، ولأنّ العراق بلد الديانات والعديد من الأنبياء".

وأضاف البيان أنّ "البطريرك ساكو أوضح الفكرة نفسها في مقابلته مع قناة الشرقية، حين بيَّن أنّ توجّه الدول نحو العراق بوصفه بلد الحضارات وبلد إبراهيم سوف يشجِّع السياحة، ويُعزِّز مكانته الدينية والتاريخية، ولا علاقة لذلك بأيِّ دعواتٍ للتطبيع مع جهاتٍ أخرى خارج هذا الإطار".

ويأتي هذا التوضيح في ظلّ الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة لغبطة البطريرك على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع منشور لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر شدَّد فيه على أنّ "التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، ودعا الجهات الرسمية المختصة إلى القيام بواجبها وعدم السماح بشرعنة التطبيع في العراق.

