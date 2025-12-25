دائرة الطب العدلي تسلم رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش

أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، تسليم رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش ابان سيطرة "داعش" الارهابي على محافظة نينوى.

وقالت الدائرة في بيان إن "دائرة الطب العدلي وبالشراكة مع مؤسسة الشهداء/ دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين سلمت رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش الذين اغتالتهم عصابات (داعش) الارهابية أبان سيطرتها على محافظة نينوى".

واشارت الى أنه "جرى التسليم خلال مراسيم خاصة واجراءات مبسطة حيث تم الانتقال إلى محل سكن ذويهم كلٍ حسب محافظته بينما تم تسليم شهداء محافظة بغداد في مقر دائرة الطب العدلي ببغداد".

وأكد المدير العام الدكتور زيد علي عباس، بحسب البيان "استمرار العمل وتكثيف الجهود لانهاء هذا الملف رغم التعقيدات الفنية المحيطة به وتلف معظم العينات العظمية نتيجة تعرضها لضروف بيئية قاسية".

من جانبها أكدت مديرة قسم المقابر الجماعية الدكتورة ياسمين منذر، أن "هذه المطابقات هي الوجبة الخامسة في ملف ضحايا بادوش وبهذا يصل عدد المطابقات 241 من أصل 605 رفات مستخرجة"، وفقا للبيان.

ومجزرة سجن بادوش هي مجزرة حصلت في شهر حزيران من عام 2014 عندما سيطر تنظيم (داعش) الارهابي على مدينة الموصل وسجن بادوش في ناحية بادوش شمال مدينة الموصل راح ضحيتها أكثر من 670 شخصا قتلوا على يد الجماعات الارهابية.