السامرائي يبحث مع الشيخ همام حمودي مسار الحوارات السياسية وأولوية استكمال تشكيل السلطات

التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأوّل 2025 )، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، لبحث مستجدّات الساحة الوطنية ومسار الحوارات السياسية والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وقال السامرائي بحسب بيان مكتبه الإعلامي "التقينا رئيسَ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي، وبحثنا مستجدّات الساحة الوطنية ومسار الحوارات السياسية والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة".

وتناول الحديث، وفقا للبيان، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في استكمال تشكيل السلطات، وضرورة تعزيز الحوار المسؤول بين القوى السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وبناء تفاهمات وطنية داعمة للمسار الديمقراطي، مع التأكيد على الدور المحوري لمجلس النواب في المرحلة المقبلة وانتظام العمل السياسي والمؤسسي".