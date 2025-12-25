محافظ البصرة يلتقي قيادة قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة الجنوبية ويؤكد دعمه للجهود الامنية

التقى محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، قيادة قوات مكافحة الارهاب في المنطقة الجنوبية، فيما اكد دعم الحكومة المحلية للجهود الامنية.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان إن "العيداني التقى بحضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، قائدَ قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن حسن مكنزي سلمان، وقائدَ العمليات الخاصة الثالثة اللواء الركن هادي سرهد الكناني، وذلك داخل مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحثُ الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية وقيادة قوات مكافحة الإرهاب، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات المحتملة".

وأكد العيداني، بحسب البيان "أهمية الدور الذي تضطلع به قوات مكافحة الإرهاب في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار"، مشدداً على "دعم الحكومة المحلية للجهود الأمنية وتوفير كل ما من شأنه تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية".

من جانبهما، أشاد الفريق الركن حسن مكنزي سلمان واللواء الركن هادي سرهد الكناني بدور الحكومة المحلية في دعم الملف الأمني، مؤكدين "استمرار التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للحفاظ على أمن واستقرار البصرة والمنطقة الجنوبية"، طبقا لما ورد في البيان.