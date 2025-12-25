الأخبار

محافظ البصرة يلتقي قيادة قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة الجنوبية ويؤكد دعمه للجهود الامنية


التقى محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، قيادة قوات مكافحة الارهاب في المنطقة الجنوبية، فيما اكد دعم الحكومة المحلية للجهود الامنية.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان إن "العيداني التقى بحضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، قائدَ قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن حسن مكنزي سلمان، وقائدَ العمليات الخاصة الثالثة اللواء الركن هادي سرهد الكناني، وذلك داخل مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحثُ الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية وقيادة قوات مكافحة الإرهاب، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات المحتملة".

 

 

وأكد العيداني، بحسب البيان "أهمية الدور الذي تضطلع به قوات مكافحة الإرهاب في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار"، مشدداً على "دعم الحكومة المحلية للجهود الأمنية وتوفير كل ما من شأنه تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية".

من جانبهما، أشاد الفريق الركن حسن مكنزي سلمان واللواء الركن هادي سرهد الكناني بدور الحكومة المحلية في دعم الملف الأمني، مؤكدين "استمرار التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للحفاظ على أمن واستقرار البصرة والمنطقة الجنوبية"، طبقا لما ورد في البيان.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
