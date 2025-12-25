عمليات بغداد تحظر الألعاب النارية المفرطة في رأس السنة وتتوعد المخالفين

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، عدم السماح باستخدام الألعاب النارية المفرطة خلال احتفالات أعياد رأس السنة، بسبب ما تسببه من أذى وإزعاج للمواطنين، إضافة إلى ما تشكله من مخاطر على السلامة العامة والممتلكات.

وقالت القيادة في بيان إنّها "تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، والتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بأساليب حضارية وآمنة، بما يحفظ الأمن والسكينة العامة".

وأضافت أنّها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حرصاً على سلامة الجميع".