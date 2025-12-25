الأخبار

فريق الجهد الخدمي: أعمال متواصلة لإنجاز 20 مشروعاً رئيسياً في ميسان


أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي الحكومي عبد الرزاق المالكي، اليوم الخميس، عن إنجاز 85 مشروعاً في ميسان، فيما تتواصل الأعمال في 20 مشروعاً رئيسياً، حيث ذكر المالكي للوكالة الرسمية، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمت المباشرة بأعمال فرش مادة السبيس في منطقة عمارات الإسكان الصناعي بمحافظة ميسان"، مضيفاً، أن "المنطقة ستشمل بجميع الخدمات الأساسية من شبكات الماء والمجاري، والأعمال الترابية وفرش السبيس، إضافة إلى شبكة الكهرباء، حيث تم إنجاز شبكتي الماء والمجاري بالكامل، وتمت زيارة الموقع اليوم والإعلان عن المباشرة بأعمال فرش السبيس".

كما أوضح، أن "منطقة عمارات الإسكان الصناعي تُعد من المناطق التي عانت من الإهمال الخدمي لأكثر من أربعين عاماً، بعد مناشدة قُدمت وعُرضت أمام أنظار رئيس الوزراء، الذي وجّه بشمولها ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي، على أن تُنجز جميع الأعمال مطلع العام المقبل، في نهاية شهر شباط".

كذلك لفت إلى، أنه "تمت زيارة منطقة الدفّاس أيضاً، وبعد اكتمال أعمال شبكتي الماء والمجاري وشبكة الكهرباء فيها، وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في المباشرة بأعمال التبليط"، مبيناً، أن "أعمال الفريق مستمرة في عموم محافظة ميسان، حيث أُنجز في المرحلة السابقة (85) مشروعاً، فيما تتواصل الأعمال حالياً في (20) مشروعاً رئيسياً، من بينها مشاريع شبكات المجاري في مناطق دوانم الحي العسكري، ودوانم سدّة النفط، ومنطقة السايلو، والسلام الثانية، إضافة إلى مجموعة من الخطوط المهمة في الأحياء السكنية".

فيما أكد، أن "توجيهات رئيس الوزراء شددت على زيادة ساعات العمل، وتعزيز أعداد الآليات والكوادر البشرية المشرفة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ووجود إشراف دائم من دائرة الأشغال والصيانة حتى خلال أيام العطل الرسمية؛ لضمان جودة الأعمال المنفذة"، لافتاً إلى، أن "العدد الكلي للمشاريع التي سيتم إنجازها في محافظة ميسان (105) مشاريع، مع شمول مناطق إضافية أخرى في القريب العاجل، بعد أن قامت لجنة جمع البيانات بتحديد المناطق ذات الأولوية وفق الكثافة السكانية ونسبة الحرمان"، مؤكداً، أن "الكشوفات الفنية أنجزت، وسيتم إدراجها ضمن خطة عام 2026 لأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
تقرير مصور عن تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة "بادوش" التي اقترفها داعش الارهابي إلى ذويهم
البطريركية الكلدانية توضح بشأن تصريح ساكو عن التطبيع
دائرة الطب العدلي تسلم رفات 70 شهيداً من ضحايا مجزرة بادوش
السامرائي يبحث مع الشيخ همام حمودي مسار الحوارات السياسية وأولوية استكمال تشكيل السلطات
محافظ البصرة يلتقي قيادة قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة الجنوبية ويؤكد دعمه للجهود الامنية
وزارة المالية تنجز الربط الشبكي الإلكتروني بين دائرتي المحاسبة والموازنة
عمليات بغداد تحظر الألعاب النارية المفرطة في رأس السنة وتتوعد المخالفين
فريق الجهد الخدمي: أعمال متواصلة لإنجاز 20 مشروعاً رئيسياً في ميسان
وزارة الموارد المائية: تركيا ترفض التفاوُض على الإطلاقات وتتعامل مع دجلة والفرات كأنّهما أنهارها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك