فريق الجهد الخدمي: أعمال متواصلة لإنجاز 20 مشروعاً رئيسياً في ميسان

أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي الحكومي عبد الرزاق المالكي، اليوم الخميس، عن إنجاز 85 مشروعاً في ميسان، فيما تتواصل الأعمال في 20 مشروعاً رئيسياً، حيث ذكر المالكي للوكالة الرسمية، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمت المباشرة بأعمال فرش مادة السبيس في منطقة عمارات الإسكان الصناعي بمحافظة ميسان"، مضيفاً، أن "المنطقة ستشمل بجميع الخدمات الأساسية من شبكات الماء والمجاري، والأعمال الترابية وفرش السبيس، إضافة إلى شبكة الكهرباء، حيث تم إنجاز شبكتي الماء والمجاري بالكامل، وتمت زيارة الموقع اليوم والإعلان عن المباشرة بأعمال فرش السبيس".

كما أوضح، أن "منطقة عمارات الإسكان الصناعي تُعد من المناطق التي عانت من الإهمال الخدمي لأكثر من أربعين عاماً، بعد مناشدة قُدمت وعُرضت أمام أنظار رئيس الوزراء، الذي وجّه بشمولها ضمن أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي، على أن تُنجز جميع الأعمال مطلع العام المقبل، في نهاية شهر شباط".

كذلك لفت إلى، أنه "تمت زيارة منطقة الدفّاس أيضاً، وبعد اكتمال أعمال شبكتي الماء والمجاري وشبكة الكهرباء فيها، وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في المباشرة بأعمال التبليط"، مبيناً، أن "أعمال الفريق مستمرة في عموم محافظة ميسان، حيث أُنجز في المرحلة السابقة (85) مشروعاً، فيما تتواصل الأعمال حالياً في (20) مشروعاً رئيسياً، من بينها مشاريع شبكات المجاري في مناطق دوانم الحي العسكري، ودوانم سدّة النفط، ومنطقة السايلو، والسلام الثانية، إضافة إلى مجموعة من الخطوط المهمة في الأحياء السكنية".

فيما أكد، أن "توجيهات رئيس الوزراء شددت على زيادة ساعات العمل، وتعزيز أعداد الآليات والكوادر البشرية المشرفة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ووجود إشراف دائم من دائرة الأشغال والصيانة حتى خلال أيام العطل الرسمية؛ لضمان جودة الأعمال المنفذة"، لافتاً إلى، أن "العدد الكلي للمشاريع التي سيتم إنجازها في محافظة ميسان (105) مشاريع، مع شمول مناطق إضافية أخرى في القريب العاجل، بعد أن قامت لجنة جمع البيانات بتحديد المناطق ذات الأولوية وفق الكثافة السكانية ونسبة الحرمان"، مؤكداً، أن "الكشوفات الفنية أنجزت، وسيتم إدراجها ضمن خطة عام 2026 لأعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي".