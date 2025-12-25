النزاهة تعلن استرداد قرابة 17 مليون دولار وتوقيع 20 مذكرة تعاون دولية

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، عن استرداد قرابة 17 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما أشارت الى توقيع نحو 20 مذكرة تعاون دولية لتعزيز مكافحة الفساد.

وقال مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة، أيمن داود سلمان، في تصريح له، إن "رئاسة هيئة النزاهة دأبت على أن تكون حاضرة في المحافل الدولية، خصوصاً بعد انضمام العراق مؤخراً إلى إحدى سلطات مكافحة الفساد"، مبيناً أن "هناك ما يقارب 20 مذكرة تعاون تم توقيعها مع نظيرات هيئة النزاهة في عدد من الدول".

وأضاف أن "هذه المذكرات تضمنت مجالات تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتعقب الأموال، وتسهيل استرداد الأشخاص والأموال، بما يسهم في تعزيز حضور العراق كطرف فاعل ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الفساد".

وأشار سلمان، إلى أن "الهيئة تمكنت خلال العام الحالي من استرداد ما يقارب 17 مليون دولار خلال الفترة الماضية، ولا تزال هناك أموال محجوزة يجري العمل على استردادها"، لافتاً إلى أن "دائرة الاسترداد تعلن بين الحين والآخر إحصائيات تفصيلية بهذا الشأن".