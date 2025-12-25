الأخبار

وفد من "حماس" يختتم زيارة إلى بغداد.. ما الملفات التي تم مناقشتها؟


اختتم وفد قيادي من حركة "حماس"، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة بغداد، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين والشخصيات السياسية العراقية.

وترأس الوفد القيادي أسامة حمدان، وضم وفق بيان "حماس"، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة.

وناقش الوفد مع المسؤولين العراقيين مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقدّم وفد الحركة خلال اللقاءات عرضاً تفصيلياً للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، ولما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية لوقف العدوان وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وشدد الوفد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والعراقي، وعلى المواقف العراقية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. كما تناولت المباحثات، وفق البيان، سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استياء شعبي بعد اكتشاف اسم "إسرائيل" في أحد المناهج الدراسية الرسمية العراقية
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
وفد من "حماس" يختتم زيارة إلى بغداد.. ما الملفات التي تم مناقشتها؟
حالة الطقس: أمطار وثلوج في بعض المناطق وتصاعد للضباب بدءاً من الغد
وزارة الداخلية: إجراءات مشددة ضد الممارسات المخالفة خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة
مجلس أمن كردستان: الإطاحة بعشرات المتاجرين والمروجين للمخدرات بينهم دوليون
عمليات بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي
زيدان: استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي
تونس ترحل 7 عراقيين وتعيدهم الى البلاد
ضبط 4 عجلات دون الموديل معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك