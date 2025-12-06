الأخبار

الاستخبارات العسكرية: إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى ديالى


 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى محافظة ديالى، إذ ذكر بيان للمديرية، أنه "وحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد التي تستهدف ثروات البلاد الاقتصادية وبغية الحفاظ على المال العام وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على ظاهرة التهريب وإنعاش الاقتصاد العراقي وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى تم إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى محافظة ديالى". وأضاف البيان أنه "تم القبض على العجلة وسائقها، وتم تسليمهم مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".

