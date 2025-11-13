وزارة النقل: سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً في مطار البصرة

استقبل مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الكويت، بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وتعذّر هبوط الطائرات هناك، كما بيّنت إدارة المطارات العراقية في بيان، أن مطارات البلاد جاهزة لاستقبال الرحلات المجدولة والتي تهبط اضطرارياً، كما أن ملاكات المطارات العراقية مهيّأة للتعامل معها، فضلًا عن امتلاكها أجهزة ملاحية ذات مناشئ عالمية.



