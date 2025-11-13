الأخبار

وزارة التخطيط تعلن عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق


 

 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق، فيما أكدت أن قرار تطبيق علامة الجودة على السلع والبضائع يهدف لمنع الغش وحماية المنتج المحلي، حيث ذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالوزارة، فياض محمد للوكالة الرسمية، ان "قرار إلزام المنتجات الكهربائية والسكائر بعلامة الجودة جاء لحماية المستهلك"، مبيناً ان "القرار صدر بموجب توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 23/12/2023، وبدأ تطبيقه الأولي في 7/1/2024".

كما أوضح ان "المرحلة الأولى شملت تسع فئات من المنتجات، من بينها أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر، لغرض تقييم تأثير القرار وإجراءاته الفنية، لتشمل لاحقاً جميع السلع والبضائع الكهربائية والسكائر".

وأضاف انه "تم تحديد تاريخ 15/9/2025 موعداً لبدء التطبيق الكامل، ثم تم تمديده وفق طلبات المصنعين والتجار الى 15/10/2025".

كذلك لفت الى ان "الهدف من القرار يتمثل في جانبين أساسيين، الأول حماية المواطن من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية والبيئية العراقية، كون علامة الجودة تمثل شهادة موثوقة على التزام المنتج بالمواصفات القياسية، أما الثاني فهو حماية المنتج المحلي والحفاظ على سمعة المصانع والشركات التي تلتزم بالمعايير، ومنع تقليد منتجاتها أو طرح بضائع مشابهة بجودة متدنية".

فيما أكد ان "الجهاز المركزي يواجه تحديات شكلية وفنية في التطبيق، لكون القرار يطبق لأول مرة على نطاق واسع"، منوها بأن "بعض المصانع تحتاج الى وقت لاستكمال الفحوصات، وتوفير الوثائق، وتنظيم إجراءات التفتيش في بلد المنشأ، فضلاً عن ضعف وصول المعلومات لبعض التجار".

وأوضح ان "هذا لا يعني وجود مبرر لعدم الالتزام، فالقرار صحيح في جميع جوانبه الاقتصادية والفنية ويخدم المنتج والمستهلك على حد سواء".

كما اشار الى أن "الجهاز يتخذ إجراءات قانونية بحق المنتجات التي لا تحمل علامة الجودة أو التي تطرح بعلامات مزيفة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة"، مبينا ان "الفرق الفنية في الجهاز قادرة على التمييز بين العلامة الأصلية والمقلدة".

وأردف ان "علامة الجودة جزء من الضمان ووسيلة لحماية المستهلك، وهي تعتمد عالمياً لضمان الصحة والسلامة والأمان".

واستطرد ان "الجهاز لا يسمح بدخول أي بضاعة الى العراق أو تصنيعها داخلياً ما لم تكن مطابقة للمواصفات العراقية"، لافتا الى "وجود بضائع تدخل عبر منافذ غير رسمية، والجهاز يتابع هذه الحالات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، رغم ان مسؤولية المنافذ والجمارك تقع خارج نطاق صلاحياته المباشرة".

وذكر ان "هناك خطة مستقبلية لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية (QR Code) على السلع المشمولة، بهدف تعزيز إجراءات التتبع ومنح المستهلك القدرة على التحقق من المعلومات الكاملة للمنتج عبر قارئات متوفرة في المراكز التجارية"، مؤكداً ان "ثقافة المستهلك العراقي أصبحت أكثر وعياً بهذا الجانب".

وتابع ان "الجهاز المركزي يعمل على حماية المستهلك، وتعزيز المنتج الوطني، ومنع دخول السلع غير المطابقة"، مؤكدا ان "الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي حول المواصفات القياسية والمنتجات الملتزمة وغير الملتزمة بالمعايير الوطنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس
وزارة النقل: سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً في مطار البصرة
مفوضية الانتخابات: عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات وصلت حتى الآن 101 شكوى
وزارة التخطيط تعلن عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق
المنافذ الحدودية: ضبط 60 عجلة مخالفة بميناء أم قصر الشمالي
مجلس القضاء يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن السقوف الزمنية الدستورية
نتائج الأولية انتخابات المكونات
النتائج الأولية للانتخابات النيابية في بابل
النتائج الأولية للانتخابات النيابية في كركوك
النتائج الأولية للانتخابات النيابية في ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك