المنافذ الحدودية: ضبط 60 عجلة مخالفة بميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط (60) عجلة مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تسببت بهدر في المال العام تجاوز (179) مليون دينار عراقي، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (60) عجلة محملة بمادة (بليت الحديد)، غير المشمولة بكتاب الإعفاء الصادر من الهيئة الوطنية للاستثمار، حاول بعض ضعاف النفوس إخراجها بطرق مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد، مما أدى إلى حدوث هدر في المال العام بقيمة (179,043,322) ديناراً عراقياً".

كما أوضح البيان، أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر الشمالي، لعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار القرار المناسب بشأنها".