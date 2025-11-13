مجلس القضاء يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن السقوف الزمنية الدستورية

دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إلى الإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن السقوف الزمنية الدستورية، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أنه "يبارك الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب"، متمنياً "لهم النجاح في عملهم القادم".

كذلك أضاف المجلس "نتمنى لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة النجاح والفوز في الدورة القادمة ، داعياً بهذه المناسبة"، الأحزاب السياسية الفائزة الى "الإسراع بإجراء الحوارات والتفاهمات من أجل تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية".