الشيخ جلال الدين الصغير : المعطيات الراهنة تُنذر بأن العالم مقبل على مرحلة غير مسبوقة من التوتر
وكالة انباء براثا
2025-11-10
“بسبب امتناعه عن تبليغ السوداني بموعد استجوابه” المشهداني يقف أمام الاتحادية بعد أسبوع
الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة بالانتخابات ويؤكد حرصه على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة
القضاء ينشر تحليلاً لتصريحات القاضي فائق زيدان حول ملامح الدولة الدستورية المقبلة
الشيخ جلال الدين الصغير : قابلوا دعوات التصفية والاقصاء لكم بالتكاتف والتلاحم والمشاركة الفاعلة في صناعة قرار العراق القادم
الشيخ جلال الدين الصغير : سأنتخب .. ولكن لماذا؟
رئيس الجمهورية يشيد بدور الشركاء الدوليين في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة بالانتخابات
العمل تعلن اطفاء ديون الوجبة السادسة من ذوي الشهداء المشمولين بالحماية الاجتماعية
الداخلية تنفي وجود تأثير على رواتب المنتسبين غير المشاركين بالانتخابات
إيران ترفض التدخلات الأمريكية في الانتخابات العراقية
مجلس ميسان يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين في جميع الدوائر الحكومية بالتزامن مع الانتخابات
431
مجلس المثنى : تعطيل الدوام الاحد والاثنين في مدارس المحافظة
425
مفوضية انتخابات نينوى: 57 مركزاً للتصويت الخاص وأكثر من مليوني ناخب في الاقتراع العام
392
مجلس محافظة بابل يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين للمدارس والجامعات
386
كركوك تعطل دوام المدارس لحين انتهاء الانتخابات
352
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
