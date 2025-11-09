النجف الأشرف: نسبة مشاركة القوات الأمنية بالاقتراع الخاص تتجاوز 70 بالمئة

أكد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف، حسين العيساوي، اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة القوات الأمنية بالمحافظة تتجاوز 70 بالمئة حتى الان، فيما بين مدير مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، ياسر تويج، أن المتابعة الميدانية أظهرت تزايداً تدريجياً في أعداد المصوتين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ذكر رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف، حسين العيساوي، في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها شاركت اليوم بشكل فاعل في التصويت الخاص، وسط أجواء تسودها الحرية والشفافية"، مشيراً إلى أن "نسبة المشاركة المتوقعة في المحافظة تتجاوز 70%".

وأضاف أن "العملية الانتخابية تسير بانسيابية تامة من دون أي مضايقات أو مشكلات تُذكر، بفضل التنسيق العالي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي سهلت جميع الإجراءات منذ عدة أشهر".

كما أوضح العيساوي أنه "لم تسجل في محافظة النجف الأشرف أي مشكلة تذكر"، لافتا إلى أن "النجف ستكون في مقدمة المحافظات من حيث المشاركة الفاعلة والانضباط في العملية الانتخابية".

كذلك، أكد مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة النجف الأشرف، ياسر تويج، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية الانتخابية الخاصة تسير بانسيابية عالية وتنظيم دقيق من دون تسجيل أي خروقات"، مشيراً إلى أن “"المحافظة تضم 20 مركز اقتراع تحتوي على 101 محطة مخصصة لاستقبال منتسبي القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وبيّن أن "عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص في النجف الأشرف يبلغ 29,044 ناخباً من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي"، مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالياً بين قيادة شرطة النجف الأشرف والأجهزة الأمنية الأخرى لتفويج المنتسبين على شكل مجاميع تضمن انسيابية الوصول إلى مراكز الاقتراع مع الحفاظ على الخطة الأمنية".

كما أضاف تويج أن "المتابعة الميدانية أظهرت تزايداً تدريجياً في أعداد المصوتين منذ ساعات الصباح الأولى من دون تسجيل أي أعطال فنية في الأجهزة الانتخابية"، مؤكداً أن "محافظة النجف لم تشهد أي خروقات خلال فترة الصمت الانتخابي".