التعليم العالي: اعلان نتائج قبول خريجي السنة السابقة والإعداديات الإسلامية وحفظة القرآن الكريم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، نتائج قبول خريجي السنة السابقة والإعداديات الإسلامية وحفظة القرآن الكريم، حيث ذكر بيان للوزارة، بانه تم إعلان نتائج قبول طلبة خريجي السنة السابقة (المقاعد الشاغرة) للفروع (العلمي، الأدبي، الإحيائي التطبيقي، الفنون) والطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين والطلبة حفظة القرآن الكريم من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها وتخصصاتها كافة للسنة الدراسية 2026/2025.

كذلك اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن بإمكان الطالب معرفة نتيجته عبر بوابتها الإلكترونية (اضغط هنا) من خلال الرقم الامتحاني.