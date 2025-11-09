الأخبار

مفوضية الانتخابات: فرق مدربة جاهزة للتعامل مع أي طارئ في أجهزة الاقتراع


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، استمرار عملية التصويت الخاص بانضباط وسلاسة من دون تسجيل ملاحظات سلبية، فيما أشارت إلى تواجد فرق مدربة على التعامل التقني مع الأجهزة تحسباً لأي طارئ في أجهزة الاقتراع، إذ ذكرت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية، إن "عملية التصويت الخاص للأجهزة الامنية والتي ابتدأت منذ الساعة السابعة صباحا تسير بشكل مثالي جدا ومن دون أي خلل بالأجهزة"، مشيرة إلى ان "هذه الاجهزة مجربة باستحقاقات سابقة، كما أجريت عليها المفوضية سلسلة من التجارب وأصبحت واثقة من تهيئتها تماماً".

كذلك أضافت أن "المؤسسة العسكرية في التصويت الخاص عادةً ما تكون منضبطة وطريقة تفويجها تكون على شكل ثلاث وجبات صباحا وظهرا وبعد العصر فهم منظمون بالدخول والخروج إلى مراكز الاقتراع"، وتابعت أن "المراكز المخصصة للعسكريين بالتصويت الخاص بلغت أكثر من 800 مركز في عموم العراق، إذ أُعدت وجهزت بالمواد اللوجستية من حيث طريقة الدخول والخروج وتأمين المركز، وكذلك نعمل مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، وبالتالي كافة الأمور تم الإعداد لها بشكل مسبق".

كما لفتت  إلى أنه "تم كذلك تخصيص موظفي اقتراع بعدد كاف مع عدد احتياط ليكونوا متواجدين للعمل في مراكز التصويت الخاص، فضلاً عن تهيئة نسبة احتياطي من الاجهزة تحسبا لأي ظرف طارئ".

وأكدت أن "عملية التصويت الخاص لا تزال مستمرة بشكل مثالي، وتسير بانضباط وسلاسة ولم نسجل أي ملاحظات سلبية حتى الان".

كذلك أشارت إلى أن "هناك فرقاً لصيانة الأجهزة وهي مدربة على التعامل التقني مع الاجهزة في حال ظهور أي مسألة تتطلب التدخل فإن هذه الفرق موجودة".

كذلك ذكر عضو مجلس المفوضين، عباس الفتلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التصويت الخاص جرت اليوم بانسيابية عالية في عموم محافظات العراق، وشملت قواتنا الامنية ومنتسبي الحشد الشعبي".

وأضاف ان "عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص يزيد على مليون و300 ألف ناخب من منتسبي هذه القوات"، مبينا ان "الاجهزة الإلكترونية عملت بشكل منتظم في جميع المراكز الانتخابية، ولم تسجل أي مشكلات تذكر".

كما لفت الى ان "المرحلة اللاحقة ستكون التصويت العام المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل، باستخدام الآلية والأجهزة ذاتها، ومن المؤمل ان تجري العملية بالنجاح والمرونة العالية ذاتهما".

كذلك أوضح ان "هناك تنسيقاً كبيراً مع وسائل الإعلام، لاسيما شبكة الإعلام العراقي ممثلة برئيسها، الى جانب بقية المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن الجهود المتميزة للجنة الأمنية العليا في تأمين الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".

