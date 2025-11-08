الرئيسية
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم ينذر بحريق هائل ويسير بطريقة جنونية اليه، وانقلاب فكري هو الاول من نوعه يجتاح الغرب وهو يبحث عن الخلاص
وكالة انباء براثا
129
2025-11-08
آخر الاضافات
وزارة التعليم العالي توجه بمنح طلبة الجامعات الإجازات الممكنة لتسهيل عودتهم إلى محل سكناهم للمشاركة في الانتخابات.
اللجنة الامنية العليا للانتخابات : نعمل بجاهزية كاملة ورصدنا ميدانيا خروقات دعائية و شائعات مضللة
كركوك تعطل دوام المدارس لحين انتهاء الانتخابات
القبض على متهم بالمتاجرة بالمخدرات جنوب الموصل
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم ينذر بحريق هائل ويسير بطريقة جنونية اليه، وانقلاب فكري هو الاول من نوعه يجتاح الغرب وهو يبحث عن الخلاص
الفياض يدعو القوات الأمنية للمشاركة في الانتخابات: تذكروا ما أوصت به المرجعية
رئيس الجمهورية يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري
توضيح من وزارة النقل حول رحلات الطيران خلال فترة الانتخابات العراقية
النزاهـة: السجـن ست سنـوات لموظـف في بلديـة الناصـرية
المجمع الفقهي العراقي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الحشد الشعبي يطيح بأحد أبرز المطلوبين شرقي الفلوجة
380
الداخلية تنعى اللواء أحمد الدراجي مدير الإدارة والمالية في مديرية التدريب والتأهيل
352
تحركات لافتة في عين الأسد القوات الأمريكية تنفذ عملية تمشيط بـ"طائرات مسيّرة غريبة" في العراق
349
القبض على ضابط برتبة لواء وزوجته في كمين بتهمة تزوير وثائق بمجمع بوابة العراق
325
شرطة النجف تعلن دخول الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب حيز التنفيذ
319
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
