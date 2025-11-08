الفياض يدعو القوات الأمنية للمشاركة في الانتخابات: تذكروا ما أوصت به المرجعية

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، القوات الامنية للمشاركة في الانتخابات النيابية التشريعية المقبلة، فيما شدد على ضرورة تذكر وصية المرجعية الدينية بإختيار النزيهين .

وقال الفياض في رسالة وجهها الى ابناء الحشد الشعبي : "يا أبنائي وإخوتي في القوات الأمنية كافة، جيشنا البطل، وأبناء وزارة الداخلية الغيارى، وجهاز مكافحة الإرهاب الأعزاء، وحشدنا المجاهد المضحي، يا من سطّرتم بدمائكم أروع ملاحم البطولة، وكنتم الدرع الحصين لهذا الوطن العزيز، يا من حملتم أرواحكم على أكفكم دفاعاً عن أرض العراق وكرامته، أحييكم بتحية الاعتزاز والفخر، وأدعوكم اليوم إلى أن تواصلوا أداء واجبكم الوطني، ولكن في ميدانٍ آخر لا يقل أهمية عن ميادين القتال، ألا وهو ميدان المشاركة في الانتخابات".

واضاف "إن حقّكم في الانتخاب هو ثمرة من ثمار تضحياتكم، وواجبٌ وطنيّ نصّ عليه الدستور، لتكونوا كما كنتم دائماً الحماة الأوفياء للدولة ومؤسساتها، والشركاء في صناعة مستقبلها".

وتابع "مارسوا هذا الحق بثقةٍ ومسؤولية، وشاركوا مشاركة فاعلة تعبّر عن وعيكم وإيمانكم بوحدة العراق ومستقبله. ولتكن مشاركتكم مثالاً للانضباط والالتزام، وصورةً مشرقة أمام العالم عن أبناء هذا البلد الذين لم يتخلّفوا يوماً عن أداء واجبهم تجاهه".

واشار الى "أهمية المشاركة الواعية والمسؤولة، فإنني أذكّركم بما أوصت به المرجعية الدينية الرشيدة من ضرورة اختيار المرشحين النزيهين الأكفاء، الذين يحملون همّ الوطن، ويصونون أمواله وأرضه وسماءه، ويعملون بإخلاصٍ من أجل خدمة الشعب، لا من أجل مصالح ضيقة أو فئوية".

وختم كلامه بالقول "كونوا كما عهدناكم دائماً: أوفياء لعراقكم، أمناء على دماء الشهداء، وسنداً لوحدته واستقراره".