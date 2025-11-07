أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن إطلاق كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، حيث ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "الجيش رصد عملية الإطلاق دون تقديم مزيد من التفاصيل"، مشيرة الى أن "الجيش يجري تحليلا حول تفاصيل إطلاق الصاروخ بما في ذلك نوع الصاروخ ومسافة تحليقه".

وجاء هذا الإطلاق بعد مرور 16 يوما من إطلاقها صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي في يوم 22 تشرين الأول، قبل استضافة كوريا الجنوبية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يطلق الشمال فيها صاروخا باليستيا هذا العام، كما تمثل المرة الثانية منذ انطلاق إدارة لي جيه ميونغ في مطلع حزيران الماضي.

وتأتي عملية الإطلاق بعد يوم من إدانة كوريا الشمالية للعقوبات الأمريكية الأخيرة على 8 أفراد وكيانين كوريين شماليين بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

فيما انتقدت بيونغ يانغ العقوبات الأمريكية التي تظهر سياسة واشنطن العدائية تجاهها، وتعهدت بالرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة.