الشيخ همام حمودي : الانتخابات يجب ان تكون عقداً شعبياً مع المرشحين وليست مجرد صوت

اكد الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف /ابشر ياعراق/ :" ان مجلس النواب الممثل للشعب هو اساس الدولة، لانه هو من يعين رؤساء جميع السلطات والهيئات والمواقع المهمة، ويرسم السياسات العامة"، منوهاً إلى ان الدستور جعل قيمة الشعب هي العليا، ومنح البرلمان صلاحيات لا نظير لها في كل برلمانات العالم، بحيث لايمكن لاي سلطة حله الا بقراره.

وشدد الشيخ حمودي، خلال مهرجان انتخابي لمرشح قائمة ابشر ياعراق الشيخ المحامي حكمت الجحيشي، في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، ، على :" ان الانتخابات ليست مجرد صوت ، بل يجب ان تكون عقداً يبرمه الناخبون مع المرشحين، يتعهدون من خلاله ان يكونوا صوتهم، ويحملوا همومهم ومطالبهم، ولايقطعوا التواصل معهم، وعيناً لهم تراقب بامانة اداء مؤسسات الدولة طوال السنوات الاربع".

واشار الى :" ان تحالف / ابشر ياعراق / ليس حزباً او تنظيماً ، بل حالة شعبية هدفها "العراقي اولاً" في كل المواقع والخطط، في فرص العمل، والمنتج الوطني، ومسهم في كل المشاريع، وشعاره "مانقبل غلط"، حيث يسعى لتصحيح المسار، ومواجهة الاخطاء والانحرافات ،اينما كانت".