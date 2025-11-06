الأخبار

الشيخ همام حمودي : الانتخابات يجب ان تكون عقداً شعبياً مع المرشحين وليست مجرد صوت


 اكد الشيخ همام حمودي، رئيس تحالف /ابشر ياعراق/ :" ان مجلس النواب الممثل للشعب هو اساس الدولة، لانه هو من يعين رؤساء جميع السلطات والهيئات والمواقع المهمة، ويرسم السياسات العامة"، منوهاً إلى ان الدستور جعل قيمة الشعب هي العليا، ومنح البرلمان صلاحيات لا نظير لها في كل برلمانات العالم، بحيث لايمكن لاي سلطة حله الا بقراره.

وشدد الشيخ حمودي، خلال مهرجان انتخابي لمرشح قائمة ابشر ياعراق الشيخ المحامي حكمت الجحيشي، في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، ، على :" ان الانتخابات ليست مجرد صوت ، بل يجب ان تكون عقداً يبرمه الناخبون مع المرشحين، يتعهدون من خلاله ان يكونوا صوتهم، ويحملوا همومهم ومطالبهم، ولايقطعوا التواصل معهم، وعيناً لهم تراقب بامانة اداء مؤسسات الدولة طوال السنوات الاربع".

واشار الى :" ان تحالف / ابشر ياعراق / ليس حزباً او تنظيماً ، بل حالة شعبية هدفها "العراقي اولاً" في كل المواقع والخطط، في فرص العمل، والمنتج الوطني، ومسهم في كل المشاريع، وشعاره "مانقبل غلط"، حيث يسعى لتصحيح المسار، ومواجهة الاخطاء والانحرافات ،اينما كانت".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
