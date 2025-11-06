أعلنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، عن ضبط أجهزة ومستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت المديرية في بيان، إن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي (أجهزة ومسلتزمات طبية) مخبأة خلف المواد المصرح بها، وكونها لاتحمل موافقات استيرادية من وزارة الصحة، معدة للتهريب".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاوية والمعاملة الكمركية المنجزة الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".