عمليات بغداد تغلق 5 مكاتب "دلالية" غير مجازة في ابي غريب

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، إغلاق خمسة مكاتب دلالية غير مجازة في قضاء أبي غريب غرب العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تزامنا مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، وضمن الخطط المرسومة لتفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة والمكاتب الدلالية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في لواء المغاوير التابع لقيادتنا، وبالاشتراك مع مفارز دوائر البلدية، من غلق خمسة مكاتب دلالية غير مجازة مخالفة للضوابط والشروط المعمول بها".

وأضافت أن "ذلك الإجراء جاء ضمن الخطط الأمنية الجارية لتفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة والمكاتب الدلالية، وفق محضر غلق أصولي، وذلك في قضاء أبي غريب غرب العاصمة".