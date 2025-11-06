حزب تقدم يتدخل لاطلاق سراح مدير تقاعد الأنبار السابق أنس العلواني بعد سرقته أموال العراقيين

وُجّهت اتهامات مباشرة إلى حزب "تقدم" بالتدخل السياسي لإطلاق سراح مدير تقاعد الأنبار السابق، أنس العلواني، الذي اعتُقل مؤخراً على خلفية قضايا فساد تتعلق بـ "سرقة أموال العراقيين".

وأشارت مصادر مطلعة الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، إلى أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لحزب تقدم تروّج لخبر إطلاق سراح العلواني على أنه "إنجاز"، على الرغم من تسبب قضاياه بـ "ضياع المليارات والتجاوز على حقوق المواطنين".

يأتي ذلك وسط جدل واسع حول كيفية إطلاق سراح العلواني الذي كان موقوفاً بملفات فساد مالي كبيرة.