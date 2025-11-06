إعادة 25 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني

أكد القائم بأعمال سفارة العراق في دولة ليبيا - طرابلس أحمد الصحاف، اليوم الخميس، (6 تشرين الثاني 2025)، أن السفارة نجحت اليوم بإعادة (25) مهاجراً كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير قانوني.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ، أن "الصحاف خلال توديعه للمهاجرين قبيل تحرك طائرة الخطوط التركية التي تقلهم إلى مطار أربيل من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، أشار إلى أن جهود السفارة أسفرت عن إعادة المهاجرين بتوجيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعملاً بمسار العودة الطوعية الذي تعمل السفارة على إنجاحه بشكل دوري".

وأضاف الصحاف، بحسب البيان، أن "نحو 150 مهاجراً تم إعادتهم منذ إعادة افتتاح السفارة حتى الآن"، مؤكداً، أن "السفارة عملت على تقديم الطعام وتوفير الدواء وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم بشكل دوري".

وتابع البيان، أن "الصحاف أعلن في وقت سابق عن متابعة السفارة وتنسيقها مع السلطات المعنية في دولة ليبيا لهذا الغرض لا سيما مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق العاصمة طرابلس".

وواصل البيان، أن "السفارة العراقية كانت قد أعلنت مراراً عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر".

ولفت إلى، أن "جهود السفارة متضافرة لإعادة (12) مهاجراً يتواجدون حالياً في محافظة مصراتة التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 250 كم، إذ قامت السفارة بتوجيه كادر قنصلي لزيارتهم يوم 2025/11/4؛ بهدف الوقوف على إتمام إجراءات إعادتهم بشكل طوعي".