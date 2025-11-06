الأخبار

المفوضية ترد شكوى حسين عرب ضد السوداني لعدم مخالفته التعليمات


قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رد الشكوى المقدمة من النائب حسين عرب ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكونه "غير مخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية".

وبحسب وثيقة ، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، فإن مجلس المفوضين رد شكوى النائب حسين عرب ضد رئيس الوزراء لعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مفوضية الانتخابات، وجاء القرار استنادًا إلى المادة 3 / رابعاً من نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2025.

 

 

