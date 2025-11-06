الأخبار

جامعة الدول العربية تشارك في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي


أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، عن مشاركتها في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت البعثة في بيان  إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وجه بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السفير د. فائد مصطفى – الأمين العام المساعد وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة ينتمون لـ 5 جنسيات عربية وذلك لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي ، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها أبو الغيط من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها بتاريخ 11/11/2025."

وأضاف البيان، أن "أهداف البعثة تتمثل في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية."

وأشار البيان الى أن "البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق."

وأعربت البعثة وفق البيان عن "تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار".

