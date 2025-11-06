قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية

أفادت لجنة النزاهة في مجلس النواب، بأن تعديل "قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي وصل إلى مراحله النهائية بعد إنجازه من قبل هيئة التقاعد واستكمال إجراءات التدقيق من قبل وزارة المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه"، وأشارت اللجنة إلى أن "هذا القانون يمثل خطوة أساسية في إصلاح المنظومة الأمنية وإنصاف منتسبيها".

وبيّن عضو اللجنة، النائب هادي السلامي، أن "القانون يتضمن معالجات جوهرية تتعلق بالرواتب وسنوات الخدمة والعمر التقاعدي والامتيازات الخاصة برجال الأمن الداخلي"، مؤكداً أنه "سيعيد التوازن والعدالة لشريحة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل استقرار البلاد وأمنها".

وأشار، إلى أن "المجلس مازال أمامه الوقت لاتخاذ قرارات مهمة، خاصة أن جلسات النواب ستستمر وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يوفر الوقت الكافي لأعضاء البرلمان للتصويت على المشاريع المهمة".

ولفت، إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية يداهمها الوقت في ظل وجود نحو ثمانية وأربعين مشروع قانون جاهزاً للتصويت تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، ما يتطلب تكثيف الجهود داخل مجلس النواب لإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي".

ودعا السلامي، جميع النواب إلى "عدم الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب واجباتهم التشريعية"، مؤكداً أن "العمل النيابي الحقيقي يتمثل في إقرار القوانين التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن رئاسة المجلس – برئيسها ونائبيه – قد وافقت على إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت".

وأشار، إلى أن "تشريع قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والوظيفي داخل المؤسسة، ويعدُّ خطوة ضرورية لإنصاف من قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن".