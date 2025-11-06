الأخبار

قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية


أفادت لجنة النزاهة في مجلس النواب، بأن تعديل "قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي وصل إلى مراحله النهائية بعد إنجازه من قبل هيئة التقاعد واستكمال إجراءات التدقيق من قبل وزارة المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه"، وأشارت اللجنة إلى أن "هذا القانون يمثل خطوة أساسية في إصلاح المنظومة الأمنية وإنصاف منتسبيها".

وبيّن عضو اللجنة، النائب هادي السلامي، أن "القانون يتضمن معالجات جوهرية تتعلق بالرواتب وسنوات الخدمة والعمر التقاعدي والامتيازات الخاصة برجال الأمن الداخلي"، مؤكداً أنه "سيعيد التوازن والعدالة لشريحة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل استقرار البلاد وأمنها".

وأشار، إلى أن "المجلس مازال أمامه الوقت لاتخاذ قرارات مهمة، خاصة أن جلسات النواب ستستمر وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يوفر الوقت الكافي لأعضاء البرلمان للتصويت على المشاريع المهمة".

ولفت، إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية يداهمها الوقت في ظل وجود نحو ثمانية وأربعين مشروع قانون جاهزاً للتصويت تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، ما يتطلب تكثيف الجهود داخل مجلس النواب لإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي".

ودعا السلامي، جميع النواب إلى "عدم الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب واجباتهم التشريعية"، مؤكداً أن "العمل النيابي الحقيقي يتمثل في إقرار القوانين التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن رئاسة المجلس – برئيسها ونائبيه – قد وافقت على إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت".

وأشار، إلى أن "تشريع قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والوظيفي داخل المؤسسة، ويعدُّ خطوة ضرورية لإنصاف من قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن".

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
