الأخبار

افتتاح كلية التمريض في الجامعة المستنصرية


افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، كلية التمريض في الجامعة المستنصرية، فيما أكد مواكبة متطلبات الجودة والاعتماد الدولي.

وذكرت وزارة التعليم في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، افتتح اليوم، كلية التمريض في الجامعة المستنصرية".

وأكد العبودي خلال حفل الافتتاح وتجواله في أروقة الكلية بحضور رؤساء الجامعات ونقيب الأكاديميين العراقيين ونقيب التمريض في العراق ورئيس لجنة عمداء كليات التمريض وعدد من عمداء الكليات، ان "استحداث كلية التمريض يأتي ضمن استراتيجية تطوير البرامج التعليمية الطبية والصحية، وإعداد ملاكات رصينة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الصحي في ضوء معايير الجودة العالمية التخصصية".

وأكد "استكمال مسار تطوير مؤسسات التعليم الطبي والصحي في العراق وتعزيز المنجزات المتحققة في إطار الاعتماد الأكاديمي الدولي"، لافتا الى ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها تعمل بانتظام على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تسهم في تعزيز القطاع الصحي والارتقاء بمهارات الملاكات المهنية في مجالات التمريض والرعاية الصحية".

وذكر ان "الاستحداثات النوعية خلال ثلاث سنوات من عمر المسؤولية الوزارية تمثل شاهداً ودليلاً واضحاً على مواكبة جادة لمتغيرات المعرفة والمتطلبات التنموية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية
وزارة الداخلية: انضمام العراق رسمياً إلى الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)
افتتاح كلية التمريض في الجامعة المستنصرية
هيئة الإعلام والاتصالات تصدر 5 قواعد للتغطية الإعلامية خلال الانتخابات
وزير التعليم يعلن قرب تسليم سندات الأراضي لمنتسبي الوزارة
مفوضية الانتخابات: عدد المرشحين الكلي للسباق الانتخابي 7744 مرشحاً
هيئة النزاهة: صدور ثلاثة أحكام بسجن مدير سابق لمصرف حكومي في ديالى
وزارة التربية تصدر توجيهاً يخص خريجي مراكز محو الامية والتعليم المسرع واليافعين
وزارة التجارة: إنجاز معاملات المواطنين سيكون عبر الهاتف المحمول
مجلس القضاء: استرداد أكثر من 40 مليار دينار بعد تطبيق قانون العفو العام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك