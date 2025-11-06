افتتاح كلية التمريض في الجامعة المستنصرية

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، كلية التمريض في الجامعة المستنصرية، فيما أكد مواكبة متطلبات الجودة والاعتماد الدولي.

وذكرت وزارة التعليم في بيان إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، افتتح اليوم، كلية التمريض في الجامعة المستنصرية".

وأكد العبودي خلال حفل الافتتاح وتجواله في أروقة الكلية بحضور رؤساء الجامعات ونقيب الأكاديميين العراقيين ونقيب التمريض في العراق ورئيس لجنة عمداء كليات التمريض وعدد من عمداء الكليات، ان "استحداث كلية التمريض يأتي ضمن استراتيجية تطوير البرامج التعليمية الطبية والصحية، وإعداد ملاكات رصينة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الصحي في ضوء معايير الجودة العالمية التخصصية".

وأكد "استكمال مسار تطوير مؤسسات التعليم الطبي والصحي في العراق وتعزيز المنجزات المتحققة في إطار الاعتماد الأكاديمي الدولي"، لافتا الى ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها تعمل بانتظام على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تسهم في تعزيز القطاع الصحي والارتقاء بمهارات الملاكات المهنية في مجالات التمريض والرعاية الصحية".

وذكر ان "الاستحداثات النوعية خلال ثلاث سنوات من عمر المسؤولية الوزارية تمثل شاهداً ودليلاً واضحاً على مواكبة جادة لمتغيرات المعرفة والمتطلبات التنموية".