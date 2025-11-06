الأخبار

وزير التعليم يعلن قرب تسليم سندات الأراضي لمنتسبي الوزارة


نظّمت جامعة النهرين، اليوم الخميس، حفلاً لتخرج الدفعة الثانية والثلاثين من طلبتها، دورة (التميز والإبداع)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وذوي الطلبة، فيما أعلن العبودي عن قرب تسليم سندات الأراضي لمنتسبي الوزارة، حيث ذكرالعبودي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن "تخرج الدورة الثانية والثلاثين من جامعة النهرين يتزامن مع ذروة الأداء المؤسسي الذي بلغته الجامعات العراقية، ومع وضوح مؤشرات جودة البرامج الأكاديمية، وتنفيذ أهدافها التنموية على نحوٍ يجسد رسالة التعليم العالي في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف، أن "تخرج هذه النخبة المتميزة من طلبة جامعة النهرين يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعليم العالي، ويعكس الدور الرائد للجامعة التي رسخت سمعتها الأكاديمية من خلال التفاني والانضباط والتميز العلمي"، مشدداً على، أن "الوزارة ماضية في تحديث البرامج الأكاديمية وتعزيز التكامل المؤسسي بما يواكب التطورات العالمية في التعليم والبحث العلمي". وتابع، أن "الإنجازات التي تحققت في القطاع الأكاديمي لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت ثمرة تخطيطٍ واعٍ وبرامج أكاديمية متطورة وجهود مخلصة من الأساتذة والباحثين؛ بهدف ربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع وسوق العمل محلياً ودولياً".

كما لفت العبودي إلى، أن "وزارة التعليم العالي انطلقت من سياسة استراتيجية تؤمن بالتكامل والتطوير المستمر للبيئة العلمية والبحثية، مما أسهم في تعزيز مواقع الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية، وزيادة معدلات البحث العلمي، واستقطاب الطلبة الدوليين، وإطلاق المختبرات المركزية والمنظومات البحثية المتقدمة".

كذلك أعلن الوزير عن قرب تسليم سندات الأراضي السكنية لمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد خلال الشهرين المقبلين، موضحاً، أن "الوزارة استكملت الإجراءات الخاصة بتوزيع هذه القطع التي ستتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتبليط ومحطات تحويل كهربائية".

كما بيّن أن "تخصيص الأراضي يأتي وفاءً لجهود الأساتذة والموظفين الذين قدّموا الكثير للمسيرة التعليمية في العراق"، مقدّماً شكره إلى مجلس الوزراء "لدعمه هذا القرار والتصويت عليه".

