وزارة التجارة: إنجاز معاملات المواطنين سيكون عبر الهاتف المحمول

صرّح وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الخميس، عن اعتماد الوزارة للتحول الإلكتروني الكامل خلال ثلاثة أشهر، فيما أشار إلى قرب إنجاز معاملات المواطنين عبر الهاتف المحمول، إذ ذكر الغريري للوكالة الرسمية، إن "الوزارة ستتحول بالكامل خلال شهرين أو ثلاثة إلى النظام الإلكتروني، بما يشمل جميع فعالياتها المهمة، مثل تسجيل الشركات، والتجارة الإلكترونية، وتصديق شهادات المنشأ".

كذلك أضاف أن "هذا التحول سيبدأ بتوظيف النظام الإلكتروني لخدمة المواطن ثم لخدمة الوزارة"، موضحاً أن "هذه الخطوة ستوفر للمواطن شفافية عالية، وتقلل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، فضلاً عن الحد من شبهات الفساد، من خلال تطبيق موبايل يتيح إنجاز المعاملات بسهولة".

كما لفت إلى، أن "الإجراءات التي كانت تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر مع ما تتطلبه من جهد ومصاريف وانتقالات، ستُنجز خلال ثوانٍ عبر التطبيق الإلكتروني".

فيما أوضح أن "التحول الإلكتروني سيتيح للوزارة امتلاك قاعدة بيانات رصينة بعد تنقية السجلات من الأسماء الوهمية والمتكررة والمتوفين"، مؤكداً "حذف أكثر من ثلاثة ملايين اسم، والعمل مستمر في عملية التحديث". وتابع، أن "هذه البيانات ستربط مع وزارات وجهات أخرى مثل وزارة المالية، ودائرة الضريبة، ووزارة الصحة، انسجاماً مع المنهاج الحكومي الهادف إلى التحول الإلكتروني وتبسيط الإجراءات للمواطنين".