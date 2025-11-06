مجلس القضاء: استرداد أكثر من 40 مليار دينار بعد تطبيق قانون العفو العام

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن استرداد أكثر من 40 مليار دينار بعد تطبيق قانون العفو العام، حيث ذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إحصائية تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الأول، من المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغت (37253) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً إلى (150471) شخصاً".

كما أوضح أن "المبالغ المستردة، بلغ مجموعها (40,901,459,869) ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) دولاراً".