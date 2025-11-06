الحشد الشعبي: تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من الانفجار في منطقة جرف النداف

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من الانفجار في منطقة جرف النداف، حيث ذكرت هيئة الحشد في بيان، أنها "سارعت، فور وقوع الانفجار في منطقة جرف النداف، إلى تشكيل لجنة ميدانية خاصة في اليوم نفسه لحصر الأضرار وتعويض المتضررين من الحادث".

واضافت ان "اللجنة باشرت أعمالها على الفور بالتنسيق مع الجهات المحلية والأمنية، لإحصاء الأضرار بدقة وتعويض أصحاب المنازل والممتلكات، بما يضمن إنصاف جميع المواطنين المتأثرين بهذا الحادث العرضي".

فيما جددت هيئة الحشد الشعبي تأكيدها "لحرصها الدائم على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، واستمرارها في رعاية أبناء الشعب العراقي والوقوف إلى جانبهم في جميع الظروف".