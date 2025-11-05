الحشد الشعبي يطيح بأحد أبرز المطلوبين شرقي الفلوجة

أعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن القبض على أحد أبرز المطلوبين للقوات الأمنية بكمين محكم في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة.

وقال مصدر أمني إن "قوة من الحشد الشعبي نصبت كميناً ناجحاً لأحد أبرز المطلوبين، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة تُذكر"، موضحاً أن "العملية تمت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة".

وأضاف أن "المعتقل مطلوب للقوات الأمنية بتهم تتعلق بجرائم إرهابية، وصادر بحقه أوامر قبض من الجهات القضائية المختصة وفق المادة 4 إرهاب"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت ضمن جهود الحشد الشعبي لتعقب المطلوبين وضبط الأمن في الأنبار".